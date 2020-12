Liverpool, Klopp su Salah: “Momo scontento? Avreste dovuto vederlo durante l’ultimo allenamento”

Le ultime uscite del Liverpool sono state incoraggianti per Jurgen Klopp che ha ritrovato la sua vera squadra

Il tecnico dei Reds è apparso soddisfatto per il momento vissuto dai suoi che al momento occupano la prima posizione in classifica con 4 punti di vantaggio sul Leicester. L’allenatore tedesco si è anche soffermato sullo stato di forma di Mohamed Salah confermando di conseguenza che non è per nulla scontento e che non ha intenzione di lasciare il club.

“Salah scontento? No, è di ottimo umore. Avreste dovuto vederlo oggi in allenamento, non ci sono foto ma lui si divertiva molto. Vive un bel momento e la forma è ottima, questa è la cosa più importante per me. Tutto il resto va bene da scrivere per la stampa, ma tra noi veramente nulla. Se sei primo a Natale non significa ovviamente che sei campione a maggio. Non siamo nemmeno a metà stagione, ma va benissimo così”.