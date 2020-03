Emergenza Coronavirus, paura anche in Premier League: ipotesi partite a porte chiuse

Trema la Premier League.

Dopo la Serie A, l’emergenza Coronavirus potrebbe intaccare anche la Premier League. Il massimo campionato inglese, qualora l’emergenza Coronavirus continuerà a diffondersi, è pronta a concludere la stagione a porte chiuse. Uno scenario che nei giorni scorsi ha spinto Football Association e la stessa Premier League a tenere un vertice per discutere dei provvedimenti da prendere nel caso in cui questa ipotesi dovesse realmente concretizzarsi. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani britannici, l’intenzione, sarebbe quella di andare avanti giocando le gare a porte chiuse fino al termine della stagione. Niente rinvii né modifiche al calendario, dunque: la Premier League è decisa a non arrestarsi, anche se questo, significa rinunciare al proprio pubblico.