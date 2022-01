Chelsea, Tuchel non perdona Lukaku: l’ex Inter non convocato contro il Liverpool

Dopo le recenti dichiarazioni di Romelu Lukaku, l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per il big match di Premier League in cui i Blues affronteranno il Liverpool di Klopp

Tuchelfa fuoriLukaku per il big match di Premier League in cui il Chelsea affronterà il Liverpool. Il match - in programma quest'oggi alle ore 17.30 - è valido per la ventunesima giornata del massimo campionato inglese e rappresenta un crocevia dal notevole peso specifico per entrambe le squadre. Nei giorni scorsi, l'ex centravanti dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport (LEGGI QUI) che non sono passate inosservate al tecnico dei Blues, Thomas Tuchel. Quest'ultimo non ha gradito le parole di Big Room e ha scelto di escluderlo dalla lista dei convocati per la super sfida contro la compagine di Klopp. "Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più", aveva dichiarato Romelu Lukaku nei giorni scorsi.