Nella giornata odierna Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen sono scesi in campo con la Finlandia per disputare l'ultima sfida stagionale.

La nazionale nordica ha affrontato l'Ungheria in amichevole perdendo 2-1. Dopo il doppio vantaggio ungherese al termine del primo tempo, la Finlandia ha riaperto la sfida non riuscendo, però, a rimetterla in equilibrio.

Il commissario tecnico finlandese ha inserito Pohjanpalo nell'undici titolare sostituendolo al 66'. Joronen, invece, ha disputato gli ultimi dieci minuti di gara sostituendo Hadrecky all'81'. Per il portiere, questa è stata l’ultima sfida della sua carriera in nazionale, come comunicato da lui stesso ieri: "Ci tengo a evidenziare che questa non è una cosa che si può scegliere o comprare. La Nazionale è un privilegio immenso. Rappresentare la Finlandia nelle partite internazionali è qualcosa di straordinaria. È una cosa estremamente importante per tutti i giovani giocatori, perché è lì che si vuole arrivare. Indossare la maglia della Nazionale è la cosa più bella del mondo".

I due calciatori del Palermo salutano, dunque, la stagione con una sconfitta. La Finlandia non parteciperà al prossimo Mondiale e tornerà in campo a settembre dove sfiderà il San Marino, la Bielorussia e l'Albania per le gare valide per il girone di Nations League.

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