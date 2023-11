Brentford-Arsenal, le probabili formazioni: Arteta con Saka e Trossard. C’è Wissa

La preview e le probabili formazioni del match tra Brentford e Arsenal, valido per la tredicesima giornata del campionato di Premier League.

⚽️

L'Arsenal e il Brentford si affronteranno sabato 25 novembre alle 18:30 in una partita che potrebbe avere un peso importante per la corsa alla vetta della Premier League. I Gunners, attualmente terzi in classifica a meno uno dal Manchester City, hanno la possibilità di sorpassare i Citizens e prendere la testa solitaria del campionato se vinceranno la partita e il City perderà o pareggerà con il Liverpool. Il Brentford, invece, è attualmente undicesimo in classifica e sta vivendo un buon momento di forma, avendo vinto tre partite consecutive prima di perdere 3-0 contro il Liverpool. Gli uomini di Thomas Frank sperano di ripetere l'impresa della prima giornata di campionato del 2021, quando sconfissero proprio l'Arsenal 2-0.

L'Arsenal è la squadra favorita per la vittoria, in quanto ha una rosa più completa e un'esperienza maggiore del Brentford. Tuttavia, i Bees non sono da sottovalutare, in quanto hanno dimostrato di poter battere anche le squadre più forti. La partita sarà sicuramente molto equilibrata e potrebbe essere decisiva per la corsa alla vetta della Premier League. Ci sono alcuni fattori che potrebbero influenzare l'esito della partita. Il Brentford è una squadra molto fisica e potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Arteta, che non è sempre brillante in fase difensiva. Infine, il risultato di Manchester City-Liverpool potrebbe avere un peso importante sul morale delle due squadre. Se il City vincerà, l'Arsenal sarà obbligato a fare tre punti per non perdere terreno.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Roerslev; Norgaard, Janelt, Jensen; Mbeumo, Maupay, Wissa.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

DOVE VEDERE IL MATCH — Brentford-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.