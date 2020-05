Nizza, Vieira: “Fine della Ligue 1 giusta. Aspettiamo dettagli sulla prossima stagione”

La parola a Patrick Vieira.

Il tecnico del Nizza, intervenuto durante una diretta social insieme a Ian Wright, suo ex compagno ai tempi dell’Arsenal, si è espresso in merito all’annullamento da parte del Governo Francese della Ligue 1 avvenuto lo scorso 28 aprile, a seguito dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista: “È finita, stiamo solo aspettando di vedere cosa succede. Ad essere sincero, penso che sia stata la decisione giusta e ora non ci resta che attendere. Dovremmo presto avere maggiori dettagli su quando potremo iniziare la prossima stagione“.

