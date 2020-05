Monaco, Fabregas: “Stop definitivo della Ligue 1? Decisione presa troppo presto”

“È una decisione importante, quella che hanno preso e capisco perché l’abbiano fatto. Ma forse è stata presa troppo presto, considerando i tanti campionati che stanno provando a ripartire”.

Non nasconde le sue perplessità Cesc Fabregas, espressosi sulla decisione del Governo transalpino di fermare definitivamente la Ligue 1 a causa dell’emergenza Coronavirus. Il centrocampista del Monaco, durante l’intervista concessa ai microfoni di “beInSports”, ha infatti analizzato la situazione relativa agli altri campionati europei: ancora, nella maggior parte dei casi, in fase di definizione.

“Avremmo potuto prendere in considerazione l’allenamento individuale dove non hai nessun rischio e non tocchi nessuno. E nel frattempo vedere cosa succedeva nel calcio nel mondo. Ovviamente, comprendo che è molto complicato e capisco che qualcuno debba prendere delle decisioni”.