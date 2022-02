Siviglia-Dinamo Zagabria, probabili formazioni: Europa League, Lopetegui sfida Kopic

Il Siviglia di Julen Lopetegui e la Dinamo Zagabria di Kopic si apprestano a sfidarsi nel match valido per i sedicesimi di finale di Europa League: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

Trentadue squadre ancora in corsa per accaparrarsi l'ambito trofeo dell'Europa League. Tra cui celebri club come il Barcellona di Xavi, che mancherà all'appuntamento con gli ottavi di Champions League dopo ventuno anni consecutivi. Quest'oggi il Siviglia di Julen Lopetegui ospiterà la Dinamo Zagabria di Zeljko Kopic. In palio l'andata di un sedicesimo di finale, con la variante introdotta in questa stagione, la rimozione della validità doppia dei gol in trasferta. La franchigia spagnola e i Modri si affronteranno a partire dalle ore 21:00 presso lo stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán". Il Siviglia è reduce da un successo maturato fra le propria mura amiche contro l'Elche grazie ai gol del Papu Gomez e di Rafael Mir. Quest'oggi Lopetegui fa il suo esordio stagionale in Europa League, obiettivo quasi definibile obbligatorio per la dirigenza biancorossa, con la particolarità che l'ultima competizione europea vinta dai Rojiblancos fu proprio con l'ex Real Madrid in panchina battendo l'Inter di Conte in finale. Il Siviglia e la Dinamo Zagabria si sono affrontate una sola volta, ma in Champions League, con i Nervionenses che hanno vinto in casa (4-0) e in trasferta (0-1) nella fase a gironi della stagione 16/17. La formazione di Zeljko Kopic va a caccia di continuità dopo la vittoria di misura contro HNK Gorica per 2-1, con gol nel finale di partita da parte del trascinatore della squadra, Mislav Orsic . Per i croati a differenza del Siviglia retrocesso dalla massima competizione europea arrivando alle spalle di Lille e Salisburgo, è la settima partita stagionale nella competizione dopo le sfide affrontante durante il girone, contro West Ham United, KRC Genk e Rapid Vienna arrivando dietro dietro la compagine londinese.