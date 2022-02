Lazio-Porto, le formazioni ufficiali: Sarri punta sul tridente Pedro-Immobile-Felipe

Lazio e Porto si affronteranno allo stadio Olimpico. Sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Le formazioni ufficiali

Si affronteranno questa sera alle 18:45, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Sarri e il Porto di Conceiçao, nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Nel match d'andata, disputato una settimana fa in Portogallo, i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-1. Per passare il turno ed accedere agli ottavi di finale, dunque, la formazione biancoceleste dovrà vincere con più di un gol di scarto.