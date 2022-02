Lazio-Porto 2-2, Immobile e Cataldi non bastano. Conceição agli ottavi, Sarri ko

Allo stadio Olimpico è andato di scena il match tra Lazio e Porto, valido per i sedicesimi di Europa League, terminato 2-2 con le reti di Immobile, Taremi, Uribe e Cataldi. Portoghesi agli ottavi.

Allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:45 è andato di scena la sfida tra Lazio e Porto, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. L'andata vinta dai portoghesi per 2-1, ha spinto ulteriormente gli uomini di Sarri a fare la partita in modo spregiudicato. Al minuto 19' su errore di Pepe, Immobile s'invola verso la porta e batte Diogo Costa con un destro secco, mandando i biancocelesti sul risultato di 1-0, che avrebbe garantito i supplementari.