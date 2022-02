Europa League, le qualificate agli ottavi di finale: ok Atalanta, Lazio e Napoli out

Ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League.

Si chiude il turno valido per i sedicesimi di finale di Europa League, con le 8 squadre qualificate agli ottavi di finale. Non sono mancate le sorprese nella serata odierna, con Lazio e Napoli che si sono dovute arrendere rispettivamente a Porto e Barcellona, mentre l'Atalanta ha vita facile sul campo dell'Olympiacos. Saranno proprio i nerazzurri l'unica formazione a rappresentare l'Italia in questa edizione dell'Europa League.