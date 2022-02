Barcellona, Xavi: “Sorteggio duro. Napoli da Champions, ma noi abbiamo un obiettivo”

Le parole del tecnico del Barcellona, Xavi, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli

"Per noi è un'opportunità. Abbiamo un obiettivo, che è quello di entrare in Champions League l'anno prossimo. O entrando nei primi quattro o passando per l'Europa League. A noi serve la gente, ci aspettiamo una grande atmosfera. Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio, siamo di fronte al Napoli, altra squadra da Champions. L'obiettivo è andare il più lontano possibile. Lo sappiamo, vorremmo essere in Champions, è esasperante non essere nella nostra competizione, ma l'EL è un'opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivato e questo potrebbe essere tranquillamente uno spareggio Champions, il Napoli è una squadra da Champions e non siamo stati fortunati".