Barcellona-Napoli, Spalletti: “Osimhen lo valuto. Xavi gran calciatore, da mister…”

Il tecnico Spalletti è intervenuto alla vigilia del big match di Europa League tra Barcellona e Napoli, gara d'andata al "Camp Nou"

Alla vigilia del match più atteso dei sedicesimi di finale di Europa League , ovvero Barcellona-Napoli in programma al "Camp Nou" il 17 febbraio alle 18.45, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico azzurro Luciano Spalletti :

"Osimhen bisognerà valutarlo domattina. Oggi l’ho lasciato a riposo proprio per dargli la possibilità di recuperare. L'alternativa è Mertens ed è di discreto livello. Il fatto che sia solo Europa League? Per me questa è una partita da sogno. Sono d’accordo con Xavi che si tratta di due squadre che sanno stare in campo, che conoscono il calcio e che fanno del possesso palla la loro qualità migliore. Xavi era un grande conoscitore di calcio da giocatore, lo sarà anche da allenatore. Nel mercato di gennaio hanno inserito in rosa giocatori capaci di dare imprevedibilità e risolvere le partite da soli. Ci sarà bisogno di qualcosa in più rispetto all’Inter, ma contro i nerazzurri abbiamo dimostrato che possiamo giocare certe gare".