Barcellona-Napoli, poker blaugrana, Spalletti fuori dall’Europa League: 4-2 il finale

Napoli fuori dall'Europa League, sconfitto dal Barcellona nella gara di ritorno per 4-2, dopo il pareggio dell'andata al "Maradona"

Barcellona subito in vantaggio dopo tredici minuti con Jordi Alba, che sugli sviluppi di un'azione corale dei balugrana trova lo spazio giusto in area di rigore. Raddoppio immediato per gli uomini di Xavi dopo soli cinque minuti, Frankie De Jong raccoglie la sfera ai venticinque metri e lascia partire un tiro che non da scampo a Meret. Poco dopo altre due grandi occasioni per il Barcellona con Dest e Aubameyang, in entrambe palla fuori di centimetri. Al minuto 23 il Napoli accorcia le distanze con la rete di Insigne, calcio di rigore concesso dall'arbitro Karasev per un fallo commesso da Ferran Torres. Allo scadere i padroni di casa calano il tris con Pique sugli sviluppi di un corner.