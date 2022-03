Champions League, ko ed eliminazione per la Juventus! Chelsea ok contro il Lilla

Nelle gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ko pesante della Juventus di Massimiliano Allegri e vittoria che vale i quarti per il Chelsea di Tuchel

Una sconfitta amara per la Juventus di Massimiliano Allegri che è caduta per tre a zero sotto i colpi del Villarreal. La compagine bianconera saluta così la Champions League agli ottavi di finale che vedranno, invece, protagonista la squadra di Emery. I campioni in carica del Chelsea hanno battuto per due a uno in trasferta il Lilla e forti del risultato dell'andata (2-0) approdano al turno successivo senza alcun patema d'animo.