La società toscana cambia guida tecnica: esordio nella sfida contro il Palermo.
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Il prossimo avversario del Palermo sarà l’Empoli, ma gli azzurri arriveranno alla sfida del 10 ottobre con una novità importante in panchina. Dopo appena cinque giornate di campionato si è infatti conclusa l’esperienza di Guido Pagliuca, separatosi consensualmente dal club toscano dopo un avvio di stagione caratterizzato da due vittorie e tre sconfitte.
Al suo posto l’Empoli ha scelto Matteo Andreoletti, tecnico reduce dall’esperienza sulla panchina del Padova. Per l’allenatore si tratta di una nuova opportunità in Serie B dopo la promozione conquistata con i biancoscudati nella stagione 2024/25. Andreoletti ha firmato un contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2028 e ha già iniziato a lavorare con la squadra.
Il cambio arriva durante la sosta per le nazionali e permetterà al nuovo allenatore di avere a disposizione diversi giorni per conoscere il gruppo e preparare il prossimo appuntamento di campionato. Sarà proprio Empoli-Palermo, in programma il 10 ottobre al Castellani, la prima gara ufficiale degli azzurri sotto la guida di Andreoletti.
Di seguito il comunicato ufficiale con cui l’Empoli ha annunciato il nuovo allenatore:
“Welcome mister Andreoletti"
Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Matteo Andreoletti.
Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e stamani dirigerà il primo allenamento.”
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