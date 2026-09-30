Palermo, la situazione in casa rosanero: gli aggiornamenti dall’infermeria.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Empoli con diversi giocatori ancora da valutare. In particolare, restano ai box Hernani e Perin, con lo staff che proverà a recuperarli nei prossimi giorni, ma senza forzare i tempi. La loro situazione sarà monitorata in vista della prossima gara di campionato.
Da valutare anche Gyasi: l’esterno ghanese, che sabato aveva alternato lavoro con il gruppo e differenziato, non ha preso parte all’esercitazione tecnico-tattica svolta ieri a Torretta. La sua disponibilità per Empoli-Palermo, dunque, resta in dubbio.
Il Corriere dello Sport sottolinea quindi la necessità di procedere con cautela sul fronte degli indisponibili, soprattutto per quanto riguarda Hernani e Perin, mentre per Gyasi bisognerà attendere ulteriori indicazioni dagli allenamenti dei prossimi giorni.
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