Champions League: CR7 beffa l’Atalanta nel finale, la Juventus stende lo Zenit

La Juve blinda la qualificazione battendo lo Zenit 4-2. Una grande Atalanta pareggia 2-2 contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo

⚽️

Ritorna la Champions League; due le italiane in campo ieri, martedì 2 novembre. La Juventus di Massimiliano Allegri arrivava alla sfida contro lo Zenit con uno score negativo: appena un punto raccolto nelle ultime tre gare di campionato. Per riscattare il percorso tutt'altro che esaltante, il tecnico livornese ha scelto di affidarsi ai giovani talenti in organico, assenti in occasione della sfida del "Bentegodi" contro l'Hellas Verona: De Ligt, Locatelli e Chiesa. Da evidenziare la prestazione di livello di Paulo Dybala, protagonista di due reti e tante occasioni create. Una Juventus totalmente diversa rispetto alle ultime uscite, con propensione al gioco offensivo e sul creare palle gol. A segno anche Alvaro Morata e Federico Chiesa, anche lui grande protagonista di una prova che non è certamente passata inosservata. Agli ospiti - che non hanno mai messo in difficoltà i bianconeri - non è bastata la rete siglata nel finale da Azmoun, oltre all'autogol di Leonardo Bonucci. Szczesny e compagni, dunque, restano a punteggio pieno nel girone, blindando il passaggio del turno e tenendo a distanza il Chelsea, reduce dalla vittoria di misura conquistata sul campo del Malmö.

Rimanendo nel territorio italiano, al Gewiss Stadium di Bergamo è andata in scena la super sfida tra Atalanta e Manchester United. Una gara equilibrata sul numero di occasioni da gol create, con un'altra prova di forza e di sostanza offerta dai nerazzurri contro un avversario sulla carta superiore. Ciò nonostante, la Dea è riuscita a passare in vantaggio per ben due volte grazie alle reti messe a segno da Josip Ilicic e Duvan Zapata. Ma ripresa in entrambe le occasioni da Cristiano Ronaldo, protagonista di due reti pesantissime in chiave qualificazione, portando il suo bottino a quota cinque gol in questa fase a gironi. Alla luce della doppietta del fuoriclasse portoghese, i Red Devils restano in vetta alla classifica del girone a quota 7 punti in coabitazione con il Villarreal di Unai Emery.

Il club campione dell'ultima Europa League, continua la sua striscia positiva in Champions, battendo per 2-0 l'insidioso Young Boys. All'Olimpico di Kiev è andata di scena, invece, il Barcellona di Sergi Barjuan ha ottenuto il secondo successo consecutivo nel girone ai danni della Dinamo Kiev: 0-1 con gol di Ansu Fati. Per quanto concerne il Girone E, si sono confrontate Bayern Monaco e Benfica; ennesima prova di forza offerta dagli uomini di Nagelsmann, che hanno spazzato via la compagine portoghese per 5-2. Ed ennesima prestazione super di Robert Lewandowski, autore di una tripletta che gli ha permesso di arricchire il proprio bottino. Otto i gol siglati in questa fase della competizione, che aggiungono punti a suo favore per l'assegnazione del prossimo Pallone D'Oro.