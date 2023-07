VIDEO Juventus-Milan, Allegri vs Pioli: Thiaw, Danilo, poi Giroud. Gol e highlights

La Juventus si impone per 6-5 dopo i calci di rigore nell'amichevole giocata a Carson, in California, tra la squadra di Allegri ed il Milan di Pioli. Thiaw e Giroud in gol per i rossoneri, Danilo e autorete del bomber francese su testa di Rugani per i bianconeri.

La Juventus si impone per 6-5 dopo i calci di rigore nell'amichevole giocata a Carson, in California, tra la squadra di Allegri ed il Milan: Thiaw e Giroud in gol per i rossoneri, Danilo e autorete del bomber francese di Pioli su testa di Rugani per i bianconeri. I tempi regolamentari erano terminati col punteggio di 2-2