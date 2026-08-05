Inzaghi e una delegazione del Palermo omaggiano Baresi.

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VIDEO, Inzaghi e il Palermo davanti al murale di Baresi: l'omaggio allo storico numero 6

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