VIDEO Calciomercato, da Frattesi e Openda a Kamada: come giocherebbero nel Milan

Il Milan studia gli obiettivi del prossimo mercato: ecco come giocherebbe con Davide Frattesi, Daichi Kamada dell'Eintracht e Ikoma-Lois Openda del Lens.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", in cima alla lista dei desideri del club rossonero per il centrocampo sembra esserci proprio Davide Frattesi. Sulle tracce del calciatore del Sassuolo anche Inter e Juventus, con il Milan che non avrebbe intenzione di partecipare ad aste ma sarebbe comunque iscritto alla corsa.