Un omaggio nato sul campo e proseguito negli spogliatoi. Al termine di Napoli-Milan del 1989, Diego Armando Maradona scambiò la propria maglia con Franco Baresi e indossò subito quella rossonera. Davanti alle telecamere spiegò il valore di quel gesto: per il Pibe de Oro, il capitano del Milan era “il più grande difensore”. Un ricordo speciale, che Maradona avrebbe voluto conservare per tutta la vita.

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VIDEO Amarcord, Maradona con la maglia di Baresi "Il più grande difensore"

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