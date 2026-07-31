Un omaggio nato sul campo e proseguito negli spogliatoi. Al termine di Napoli-Milan del 1989, Diego Armando Maradona scambiò la propria maglia con Franco Baresi e indossò subito quella rossonera. Davanti alle telecamere spiegò il valore di quel gesto: per il Pibe de Oro, il capitano del Milan era “il più grande difensore”. Un ricordo speciale, che Maradona avrebbe voluto conservare per tutta la vita.
VIDEO Amarcord, Maradona con la maglia di Baresi "Il più grande difensore"
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