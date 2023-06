SudTirol, il ds Bravo: “Mercato? Arriveranno almeno 12-13 nuovi innesti”

Stagione superlativa per il SudTirol, che da neopromossa per la prima volta in Serie B ha concluso il proprio percorso in semifinale playoff. Mezzo miracolo compiuto da mister Pierpaolo Bisoli, che ha guadagnato il quinto posto in campionato e ha eliminato la Reggina al primo turno del mini torneo, arrendendosi solo al Bari per il miglior piazzamento. Adesso arriva il momento del calciomercato e dei bilanci, verso la prossima annata. A proposito degli obiettivi della sessione estiva, è intervenuto il ds biancorosso Paolo Bravo. Di seguito le sue dichiarazioni alle colonne de "Alto Adige":