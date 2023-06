Sudtirol, Bravo: “Bisoli è il nostro allenatore. Obiettivi? La salvezza ai playout…”

"Bisoli? Il mister ha un altro anno di contratto, ottenuto automaticamente con la salvezza, dunque per noi è ancora il nostro allenatore". Lo ha detto Paolo Bravo , intervistato ai microfoni del "Corriere dell'Alto Adige". Diversi i temi trattati dai direttore sportivo del Sudtirol dopo l'eliminazione dai playoff di Serie B a seguito del doppio confronto contro il Bari di Michele Mignani : dal futuro del tecnico Pierpaolo Bisoli , agli obiettivi della compagine altoatesina in vista del prossimo campionato.

"Con Bisoli abbiamo fatto una chiacchierata venti giorni fa e da parte di entrambi c’è la volontà di continuare, anche se è logico che questa volontà deve essere condivisa nei piani nella dinamica e nel percorso del Südtirol. Obiettivi? Vista l'annata drogata, dobbiamo cercare di condividere gli obiettivi in maniera giusta e leale, perché i traguardi di questa società non saranno sempre uguali. Il prossimo anno ripartiremo per ottenere la salvezza all'ultimo minuto dei playout. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di conoscere la categoria, di essere bravi e di avere imparato. Non possiamo alzare l’asticella, questo riusciamo a farlo solamente con il lavoro", le sue parole.