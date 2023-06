Sudtirol, Bisoli: “Prossima Serie B più difficile. La salvezza primo obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Sudtirol in vista della prossima stagione di Serie B 2023/2024.

"Prossima Serie B ancora più difficile? Credo di sì". Lo ha detto Pierpaolo Bisoli, intervistato ai microfoni dell'Alto Adige. Dopo la sconfitta rimediata contro il Bari ed il mancato salto di categoria, il tecnico del Sudtirol si è espresso in vista del prossimo campionato di Serie B. "Forse ci saranno meno blasonate. Ma la Serie B mantiene sempre delle nuove insidie. Non dimentichiamoci che lo scorso anno sono retrocesse squadre che erano andate ai playoff l'anno prima. Noi rimaniamo con le antenne dritte. Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è il mantenimento della categoria. Dobbiamo alzare l'asticella? Sì, ma nel lavoro, nella quotidianità, migliorare dove abbiamo sbagliato. Il primo obiettivo dev'essere chiaro a tutti: dobbiamo vivere, gioire e soffrire per il mantenimento della categoria", le sue parole.