SONDAGGIO: Vota il migliore e peggiore in campo del match contro il Padova

Il Palermo espugna l'Euganeo battendo il Padova al termine di una gara giocata quasi del tutto in 10 dopo l'espulsione di Rui Modesto, che porta i rosanero a giocare in ripartenza per tutta la gara. Il gol di Bani, al 93', regala tre punti pesantissimi alla squadra di Inzaghi.
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