SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro l’Avellino

Riparte la Serie B dopo la sosta per le nazionali - non fortunatissima per l'Italia - e riprende anche la corsa alle prime due posizioni. Il Palermo affronterà l'Avellino, che ha concluso la sua striscia di vittorie con la sconfitta contro la Sampdoria nella scorsa gara. I rosanero, invece, vengono da una clamorosa vittoria in dieci uomini contro il Padova.
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PORTA—
Tra i pali il dubbio è pari a zero, viste le prestazioni di Joronen.
DIFESA—
Tra le retrovie qualche dubbio, specialmente sul centrodestra, con tre giocatori per un posto.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo pochi veri dubbi. Mancherà Rui Modesto sulla fascia destra, dopo il rosso rimediato nella scorsa gara.
ATTACCO—
In avanti solito dubbio Le Douaron-Johnsen, ormai consuetudine dopo l'arrivo del norvegese.
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