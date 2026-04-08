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Il Sondaggio

SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Frosinone

Palermo
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Mancano poco più di 48 ore al big match tra Palermo e Frosinone. I rosanero, dopo aver vinto contro l'Avellino per 2-0, ora cercano ulteriore continuità e il possibile primo successo in uno scontro diretto.

Chi dal primo minuto contro la squadra di Alvini? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

PORTA

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Tra i pali pochi dubbi, solo le condizioni di Joronen.

DIFESA

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Tra le retrovie qualche dubbio solito sul centrodestra, ma le prestazioni di Peda potrebbero portare alla sua conferma.

CENTROCAMPO

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In mezzo al campo pochi veri dubbi. tornerà Rui Modesto sulla fascia destra, dopo aver scontato la squalifica.

ATTACCO

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In avanti scelte contate per mister Inzaghi dopo l'infortunio di Johnsen.

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