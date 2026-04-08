SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Frosinone

Mancano poco più di 48 ore al big match tra Palermo e Frosinone. I rosanero, dopo aver vinto contro l'Avellino per 2-0, ora cercano ulteriore continuità e il possibile primo successo in uno scontro diretto.
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PORTA—
Tra i pali pochi dubbi, solo le condizioni di Joronen.
DIFESA—
Tra le retrovie qualche dubbio solito sul centrodestra, ma le prestazioni di Peda potrebbero portare alla sua conferma.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo pochi veri dubbi. tornerà Rui Modesto sulla fascia destra, dopo aver scontato la squalifica.
ATTACCO—
In avanti scelte contate per mister Inzaghi dopo l'infortunio di Johnsen.
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