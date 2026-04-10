Oggi andrà in scena il big match tra Palermo e Frosinone. Una gara che può spostare gli equilibri del campionato, vista la vicinanza delle due squadre in classifica.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Il Sondaggio
SONDAGGIO: il tuo pronostico di Frosinone-Palermo. Come finirà? (1-X-2)
Come finirà il match dello “Stirpe”? Esprimi il tuo pronostico tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Come finirà il match contro la squadra di Alvini? Esprimi il tuo pronostico tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA