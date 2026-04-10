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SONDAGGIO: il tuo pronostico di Frosinone-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

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Oggi andrà in scena il big match tra Palermo e Frosinone. Una gara che può spostare gli equilibri del campionato, vista la vicinanza delle due squadre in classifica.

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