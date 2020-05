Marsala: arrestato il presidente Domenico Cottone. I dettagli

La vicenda.

Per l’imprenditore palermitano Domenico Cottone, nonché anche presidente del Marsala Calcio, e la moglie Chiara Gulotta sono scattati gli arrestati domiciliari nell’ambito dell’operazione “Washing Hall”. I due, rispettivamente rappresentante legale e amministratore di fatto della sala giochi ‘President Gaming Hall’ di via Cavour a Palermo, avrebbero commesso i reati di peculato ed attività abusiva finanziaria e sono indagati anche per il reato di riciclaggio.

I finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano di Palermo hanno accertato che i titolari dell’attività si sono appropriati degli importi su tutte le giocate effettuate e quelli previsti dal canone di concessione, senza versare i fondi, dovuti per legge, alla società concessionaria dello Stato. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche, videoriprese e controlli patrimoniali. All’interno della sala giochi si svolgeva, secondo quando ricostruito dai finanzieri, un’attività abusiva. I titolari concedevano anche dei ticket validi per giocare dietro la consegna di assegni bancari postdatati e in alcuni casi senza la data di emissione.