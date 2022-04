Turris-Virtus Francavilla 1-0, Palermo matematicamente al quarto posto del girone C

La vittoria della Turris sulla Virtus Francavilla permette al Palermo di avere la certezza di ottenere almeno il quarto posto in Serie C

Un risultato importantissimo per il Palermo è arrivato a Torre del Greco. Infatti, grazie al gol decisivo di Leonetti al 47' , la Turris è riuscita a battere 1-0 la Virtus Francavilla nel recupero di Serie C del mercoledì alle 14.30.

Questo risultato permette ai rosanero di Silvio Baldini, che non scenderanno in campo alla penultima giornata di campionato vista l'esclusione del Catania, di terminare la propria regular season al quarto posto del girone C. La Virtus Francavilla, dunque, con la giusta combinazione di risultati, potrà superare il Catanzaro o l'Avellino per puntare al quarto posto ma non il Palermo.