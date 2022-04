Turris-V. Francavilla, Taurino: “Orgoglioso dei miei ragazzi. C’è rammarico ma…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, a margine della sconfitta maturata in casa della Turris

Ko pesante per la Virtus Francavilla che è caduta per uno a zero contro la Turris di Bruno Caneo. Una debacle che fa perdere terreno in chiave play off alla squadra di Roberto Taurino che nel post gara è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro la Turris. Di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore della Virtus Francavilla.