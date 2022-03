Turris, Primicile: “Tante defezioni. Avellino? Non sappiamo in che condizioni…”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale della Turris, Rosario Primicile, sul rinvio della gara contro il Francavilla causa a causa del Covid-19

Intervenuto ai microfoni della redazione di " Prima Tivvù ", il direttore generale della Turris, Rosario Primicile , ha parlato dell'attualità riguardante la formazione di Bruno Caneo, al momento penalizzata gravemente dal COVID-19. Il dirigente della Turris, nel corso dell'intervista concessa, ha analizzato la mancanza di continuità negli allenamenti della compagine biancorossa , pienamente in corsa verso la zona playoff del girone C di Serie C . Di seguito le dichiarazioni le sue dichiarazioni:

"Purtroppo in questo periodo stiamo subendo defezioni di qualsiasi tipo. Da dicembre a oggi ci siamo allenati in 13-15 massimo, tra Covid, infortuni e squalifiche varie. Speriamo che questo periodo passi, ce lo stiamo augurando da un bel po', ma intanto non possiamo giocare domani causa Covid. Per lunedì speriamo di aver recuperato parte dell'organico e andare a giocare ad Avellino la nostra gara anche se non sappiamo in che condizioni fisiche e psicologiche. I nostri positivi sono in isolamento da almeno 10 giorni, spero che dal giro di tamponi di domani qualcuno possa negativizzarsi, ne basta uno per giocare secondo le normative Figc".