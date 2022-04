Serie C, Taranto-Monopoli 2-0: Saraniti e Giovinco, Laterza avanti all’intervallo

Taranto in vantaggio di due reti dopo il primo tempo nel derby contro il Monopoli: Saraniti e Giovinco firmano i gol che consentono alla compagine di Laterza di andare con il doppio vantaggio all'intervallo

Nel recupero della sfida del Girone C di Serie C, rinviata causa focolaio da Covid-19, tra Taranto e Monopoli, in corso di svolgimento allo stadio "Erasmo Iacovone", i padroni di casa sono avanti per due reti a zero all'intervallo. La compagine di Laterza sta conducendo il derby pugliese al termine della prima frazione grazie alle firme d'autore dell'ex Palermo, Andrea Saraniti, e del fratello d'arte, Giuspeppe Giovinco. Il Monopoli precede attualmente di un punto in graduatoria il Palermo di Silvio Baldini che sfiderà in un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff sabato prossimo con inizio alle 14.30.