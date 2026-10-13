Palermo, meet & greet alla Rinascente: domani Estevez, Fortin, Vavassori e Bozzolan incontrano i tifosi.
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Il Palermo ha comunicato attraverso un post pubblicato su Instagram un appuntamento speciale dedicato ai tifosi rosanero. Domani, mercoledì 14 ottobre, Estevez, Fortin, Vavassori e Bozzolan saranno protagonisti di un meet & greet alla Rinascente di via Roma, in programma dalle 18:30 alle 20:00.
L'iniziativa offrirà ai sostenitori l'opportunità di incontrare da vicino i quattro calciatori, scattare foto ricordo e ottenere autografi. Un'occasione per condividere un momento con i giocatori del Palermo anche al di fuori del campo.
Previsto, inoltre, un accesso prioritario per chi acquisterà una maglia gara presso lo store della Rinascente a partire da oggi, martedì 13 ottobre. Un'opportunità per i tifosi che vorranno partecipare all'evento e portare a casa un ricordo speciale dell'incontro con i propri beniamini.
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