Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, si concentra sulla straordinaria vena realizzativa del Palermo in questo avvio di stagione. I rosanero hanno segnato 21 gol in otto partite ufficiali, con una media di 2,6 reti a incontro: 14 in campionato nelle prime sei giornate e sette in Coppa Italia, nelle sfide contro Lecce e Mantova. Numeri che testimoniano la forza offensiva della squadra di Filippo Inzaghi, capace di coinvolgere diversi interpreti e di trovare la via del gol attraverso soluzioni differenti.

Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio la distribuzione delle marcature. In campionato sono già otto i giocatori rosanero andati a segno, con Johnsen in testa alla classifica interna grazie alle quattro reti realizzate. Alle sue spalle ci sono Vavassori, Palumbo e Pohjanpalo, tutti a quota due, mentre Strefezza, Augello, Cassandro e Ranocchia hanno firmato un gol ciascuno. Un dato che evidenzia la capacità del Palermo di non dipendere esclusivamente dal proprio centravanti, ma di coinvolgere trequartisti, esterni, centrocampisti e difensori nella manovra offensiva.

Rispetto alla scorsa stagione, quando gran parte del peso realizzativo ricadeva su Pohjanpalo, il Palermo sembra avere a disposizione un ventaglio più ampio di soluzioni. Il finlandese continua a rappresentare un riferimento importante in area di rigore, ma accanto a lui stanno emergendo la concretezza di Johnsen, la qualità di Palumbo e l'intraprendenza di Vavassori. Anche gli inserimenti di Ranocchia e il contributo dei difensori, come dimostrato dalle reti di Augello e Cassandro, ampliano le possibilità offensive a disposizione di Inzaghi.

Questa varietà rende più difficile il compito delle difese avversarie, che non possono limitarsi a neutralizzare un unico giocatore per arginare l'attacco rosanero. La possibilità di colpire attraverso interpreti con caratteristiche diverse offre inoltre all'allenatore maggiori opzioni nella gestione delle partite, grazie ai cambi e alle rotazioni. Anche in Coppa Italia il reparto offensivo ha mantenuto un rendimento elevato: sette reti complessive contro Lecce e Mantova, con Pohjanpalo protagonista di tre gol e Vavassori, Palumbo, Johnsen e Strefezza a segno una volta ciascuno.

La prossima sfida sarà la trasferta contro il Mantova, un nuovo banco di prova per verificare la capacità del Palermo di mantenere questo ritmo anche lontano dal Barbera. Il bottino realizzativo alimenta le ambizioni della squadra, ma la priorità resta trovare continuità nel corso della stagione. Per trasformare un avvio così prolifico in un vantaggio concreto nella corsa alla promozione, i rosanero dovranno continuare a creare occasioni e valorizzare le tante soluzioni offensive a disposizione.