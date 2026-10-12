Il Giornale di Sicilia analizza il percorso di crescita del Palermo di Filippo Inzaghi, sempre più orientato verso un calcio offensivo e dominante grazie al passaggio al 4-2-3-1. La prestazione contro l’Empoli ha rappresentato un segnale importante: i rosanero hanno chiuso la gara con 35 tiri, quattro gol e tre legni, creando una quantità di occasioni raramente vista negli ultimi anni. Un dominio che testimonia i progressi della squadra e la direzione intrapresa dal tecnico.

La prova del Castellani ha evidenziato anche una capacità realizzativa ancora migliorabile. Il Palermo ha sprecato diverse opportunità, ma la qualità della manovra lascia pensare che, mantenendo questo livello, sarà difficile per le difese avversarie riuscire a contenere l’attacco rosanero. Rispetto alla passata stagione, quando anche contro avversari sulla carta inferiori la squadra aveva incontrato notevoli difficoltà, oggi si intravede un’identità più coraggiosa, sostenuta anche da un mercato che ha portato giocatori adatti a interpretare un calcio più offensivo.

Il nuovo assetto, tuttavia, richiede ancora qualche aggiustamento. Con tanti uomini proiettati in avanti, concedere qualcosa agli avversari può essere una conseguenza naturale, ma serve maggiore equilibrio in determinate fasi della partita. Contro l’Empoli, nonostante il netto successo, alcune ripartenze hanno messo in difficoltà la retroguardia rosanero. In particolare, in occasione dell’azione che ha portato al primo rigore, gli avversari sono riusciti a trovare spazi con troppa facilità. È su questi aspetti che Inzaghi dovrà lavorare per rendere la squadra ancora più completa.

Il prossimo impegno contro il Mantova rappresenterà un banco di prova fondamentale. La formazione lombarda, reduce dalla vittoria contro il Catanzaro, si è portata a soli due punti dal Palermo e avrà l’occasione di giocarsi il sorpasso in vetta. Si tratta di una sfida particolarmente significativa anche per le caratteristiche delle due squadre: il Mantova, con Modesto alla guida, sta cercando di percorrere una strada simile a quella intrapresa da Inzaghi. I rosanero, inoltre, hanno già superato i lombardi in Coppa Italia.

In palio non ci saranno soltanto punti pesanti per la classifica, ma anche la possibilità di consolidare il primato e allungare sulle inseguitrici. Dopo la prova convincente di Empoli, il Palermo è chiamato a confermare i propri progressi in uno scontro diretto che potrebbe dare indicazioni importanti sulle ambizioni della squadra. Per Inzaghi sarà un’occasione per dimostrare che il percorso verso un Palermo dominante è ormai avviato e che la squadra può trovare il giusto equilibrio tra spinta offensiva e solidità difensiva.

Fonte: Giornale di Sicilia