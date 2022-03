Serie C girone C, le decisioni del Giudice Sportivo: Dall’Oglio salta Palermo-Picerno

Il Giudice Sportivo, dopo le due partite di Serie C recuperate, ha evidenziato che Dall'Oglio del Palermo salterà la gara col Picerno

Mediagol ⚽️

Queste le decisioni del Giudice Sportivo in merito ad i due recuperi di Serie C girone C giocati lo scorso mercoledì, ovvero Palermo-Taranto e Picerno-Campobasso. Come evidenziato, il centrocampista rosanero Jacopo Dall'Oglio ha rimediato contro i pugliesi un cartellino giallo che, da diffidato, gli costerà l'esclusione del prossimo match in programma al "Renzo Barbera" contro l'AZ Picerno il 3 marzo alle 14.30:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 31 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 MARZO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DALL’OGLIO JACOPO (PALERMO)

BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DETTORI FRANCESCO (PICERNO)

ROSSETTI MATTIA (CAMPOBASSO)