Serie C-Girone C, Cavese in D: spettacolo di colori al “Simonetta Lamberti” nonostante la retrocessione

“La fede non retrocede!”.

E’ questo lo slogan inneggiato dai tifosi della Cavese verso la loro squadra dopo il triplice fischio del match andato in scena al “Simonetta Lamberti”. La compagine campana, retrocessa in Serie D dopo la sconfitta per 3-2 maturata lo scorso 25 aprile fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera” contro il Palermo, ha ieri concluso il campionato di Serie C–Girone C, pareggiando 1-1 con l’Avellino.

Una prova d’orgoglio per gli uomini di Maiuri, nonostante la retrocessione. Gli Ultras Curva Sud “Catello Mari”, al triplice fischio della gara disputatasi a Cava de’ Tirreni, hanno deciso di rendere omaggio alla squadra. E così, nella serata di ieri, i tifosi hanno circondato lo stadio con fumogeni. Uno spettacolo unico, immortalato in fotografia da Angelo Tortorella.