Serie C-Girone C, 8a giornata: formazioni ufficiali Avellino-Virtus Francavilla

Ecco le scelte degli allenatori per il secondo anticipo del sabato valido per l'ottava giornata del girone C di Serie C. In campo alle 17:30 Avellino-Virtus Francavilla allo stadio "Partenio-Lombardi"

⚽️

Alle 17:30 in programma il secondo anticipo del sabato del girone C di Serie C, valido per l'ottavo turno di campionato. In campo allo stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino i padroni di casa contro la Virtus Francavilla. Per il tecnico dei Lupi, Piero Braglia, si tratta dell'ultima spiaggia per rimanere sulla panchina della compagine campana, dopo gli ultimi risultati negativi. I pugliesi sono invece una delle rivelazioni del campionato, attualmente occupano la seconda posizione in classifica a quota 13 punti, al pari di Monopoli e Turris.

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori, Piero Braglia e Roberto Taurino:

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, De Francesco, D'Angelo; Di Gaudio, Micovschi; Gagliano. A disp.: Pane, Scognamiglio, Rizzo, Sbraga, Mignanelli, Mastalli, Aloi, Matera, Bove, Plescia, Messina, Maniero. - All.: Piero Braglia.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Prezioso, Carella, Enyan; Maiorino, Perez. A disp.: Milli, Cassano, Ingrosso, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Magnavita, Mastropietro, Ventola, Ekuban, Tulissi, Dacosta. All.: Roberto Taurino