Serie C-Girone C, 36esima giornata: le formazioni ufficiali di Bari-Avellino

Le formazioni ufficiali della sfida tra Bari e Avellino, valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️

Archiviati i cinque match andati in scena alle 14:30, anche Bari e Avellino si preparano a scendere in campo per affrontarsi alle 17:30 al "San Nicola", nella sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie C. Ad accogliere le due compagini uno stadio tutto esaurito, dopo l'aritmetica promozione in Serie B conquistata dai galletti nello scorso turno di campionato.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Scavone; Mallamo; Antenucci, Simeri A disp. Polverino, Plitko, Gigliotti, Mazzotta, Celiento, Bianco, Misuraca, D'Errico, Citro, Cheddira, Galano, Paponi All. Michele Mignani

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, De Francesco, Aloi, Kragl, Mignanelli; Di Gaudio, Murano A disp. Pane, Petrone, Rizzo, Tito, Chiti, Dossena, Mastalli, Carriero, Matera, Plescia, Kanoute, Micovschi All. Carmine Gautieri