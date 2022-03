Serie C-Girone C, 31esimo turno: il Palermo vince ad Avellino, ok Monopoli e Catania

Sono tre i match andati in scena questo pomeriggio alle 14:30 e validi per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C

Si è aperta con tre match, la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. Ad aprire le danze alle 14.30 la sfida d'alta classifica tra Avellino e il Palermo, terminato con un convincente successo dei siciliani deciso dalle reti di Brunori e Valente. Fa festa anche il Catania, che batte la Vibonese con il risultato di 2-1. Bene il Monopoli che vince in trasferta contro il Monterosi, portandosi così a 52 punti in classifica.

CLASSIFICA

Bari 62

Catanzaro 55

Virtus Francavilla 53

Monopoli 52

Avellino 52*

Palermo 51*

Turris 45*

Latina 42

Foggia 41 (-2 di penalizzazione)

Picerno 40*

Juve Stabia 39

Catania 39* (-4 di penalizzazione)

Monterosi 37

Taranto 35*

Campobasso 33**

Messina 32

Paganese 29*

Potenza 26*

Fidelis Andria 23

Vibonese 19

* Una partita in meno

** Due partite in meno