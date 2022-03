Serie C-Girone C, Turris-Fidelis Andria 1-0: Leonetti decisivo! La classifica aggiornata

Nel match valido per la trentesima giornata del Girone C di Serie C, la Turris di Caneo ha battuto la Fidelis Andria per uno a zero

Vittoria tanto sofferta quanto preziosa per la Turris di Bruno Caneo. I tre punti conquistati dalla formazione di Torre del Greco contro la Fidelis Andria sono arrivati grazie al gol di Leonetti che ha, di fatto, deciso l'incontro al minuto 77'. Grazie a questo successo casalingo, la compagine di Caneo va a meno tre lunghezze dal Palermo di Silvio Baldini e si piazza momentaneamente al settimo posto della classifica del Girone C di Serie C.

Turris-Fidelis Andria 1-0 (Leonetti 77')

Di seguito, la classifica aggiornata del GironeC di Serie C.

Bari 62

Catanzaro 55

Virtus Francavilla 53

Avellino 52 *

Monopoli 49

Palermo 48 *

Turris 45 *

Latina 42

Foggia 41

Picerno 40 *

Juve Stabia 39

Monterosi Tuscia 37

Catania 36 *

Taranto 35 **

Campobasso 33 **

ACR Messina 32

Paganese 29 *

Potenza 26 *

Fidelis Andria 23

Vibonese 16 *

*Una partita in meno

**Due partite in meno