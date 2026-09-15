Il Giornale di Sicilia analizza l’avvio di stagione del, evidenziando un aspetto sul qualedovrà intervenire: la fase difensiva. Il buon rendimento in classifica ha infatti nascosto alcune difficoltà della retroguardia, che in campionato ha già incassato, mentre considerando anche la Coppa Italia i gol subiti diventano sei in altrettante gare.

Il dato è in controtendenza rispetto all’inizio della scorsa stagione. Nelle prime quattro giornate del 2025/26 il Palermo aveva concesso appena un gol, mentre quest’anno è riuscito a mantenere la porta inviolata soltanto nella gara d’esordio contro la Juve Stabia. Le altre reti sono arrivate due dall’Arezzo, una dalla Sampdoria e una dall’Avellino.

Secondo il quotidiano, i problemi non sono legati esclusivamente ai singoli episodi, ma anche a meccanismi difensivi che devono ancora essere assimilati pienamente. Il passaggio alla difesa a quattro voluto da Inzaghi richiede ancora adattamento: Pierozzi, in particolare, non sembra essersi calato completamente nel nuovo sistema, mentre Magnani sta ancora cercando la migliore condizione fisica. A questo si aggiungono alcuni errori individuali, considerati comunque fisiologici in questa fase della stagione.

Il match contro l’Avellino ha evidenziato ulteriormente queste difficoltà. In occasione dell’1-0, Bani non ha garantito una copertura ottimale su Russo, mentre in un’altra situazione la linea difensiva del Palermo ha perso completamente Biasci, lasciandolo libero al centro dell’area. A evitare ulteriori problemi ci ha pensato Fortin, autore di interventi importanti che hanno permesso ai rosanero di tornare dall’Irpinia con almeno un punto.

Il Giornale di Sicilia sottolinea quindi come Inzaghi abbia più volte richiamato la squadra quando ha concesso troppo agli avversari. L’obiettivo è ritrovare quella solidità difensiva che aveva caratterizzato il Palermo soprattutto nella seconda parte della passata stagione e che il tecnico spera di rivedere già sabato contro il Padova.

A compensare le difficoltà difensive c’è comunque una produzione offensiva decisamente superiore. Il Palermo ha segnato otto gol nelle prime quattro giornate di campionato, contro i sei realizzati nello stesso periodo della stagione precedente. Considerando anche la Coppa Italia, le reti sono addirittura 15 in sei partite, senza che i rosanero siano mai rimasti a secco. La porta, dunque, è ancora troppo spesso esposta, ma l’attacco sta permettendo al Palermo di mantenere un rendimento estremamente positivo.