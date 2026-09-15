Il Giornale di Sicilia fa il punto sugli infortuni in casa, che deve fare i conti con tre giocatori importanti ai box:. I tre sono alle prese con problemi muscolari di diversa entità, mapuò comunque contare su una rosa con alternative considerate all’altezza.

Per Perin e Hernani si tratta di un sovraccarico muscolare. Gli stop non dovrebbero essere particolarmente lunghi, ma la loro presenza contro il Padova appare al momento difficile. La sosta per gli impegni delle nazionali potrebbe rappresentare l'occasione ideale per completare il recupero senza correre rischi.

Più delicata è invece la situazione di Strefezza, che ha riportato una lesione al flessore sinistro. Per lui i tempi di recupero saranno più lunghi e serviranno ulteriori valutazioni per stabilire con maggiore precisione la durata dello stop.

Il possibile lungo infortunio di Strefezza apre inoltre uno scenario legato alla lista degli over. Se i tempi di recupero dovessero superare i 60 giorni, il Palermo potrebbe usufruire della possibilità prevista dal regolamento per sostituire temporaneamente un calciatore infortunato e inserire Mazzitelli nell’elenco degli over.

Una situazione da monitorare attentamente nelle prossime settimane, con Inzaghi chiamato a gestire tre assenze importanti e soprattutto a capire quando potrà nuovamente contare sui propri giocatori.