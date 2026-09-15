Il centrocampista sarà ora disponibile al posto di Strefezza.
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Il Palermo modifica temporaneamente la propria Lista A per il campionato di Serie BKT 2026/2027. La decisione è legata all’infortunio di Gabriel Strefezza, che, dopo gli approfondimenti clinici effettuati dal club, viene momentaneamente escluso dalla lista fino alla completa guarigione.
Al suo posto entra Luca Mazzitelli, neo arrivato in casa rosanero. Il centrocampista potrà dunque essere inserito nella Lista A in sostituzione dell’ex Como, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento della Lega B.
Il Palermo ha comunicato ufficialmente la decisione con una nota sul proprio sito:
"Il Palermo FC comunica che, a seguito degli approfondimenti clinici effettuati in merito all’entità dell’infortunio, Gabriel Strefezza è stato temporaneamente sostituito – fino ad avvenuta guarigione – nella Lista A del Campionato Serie BKT 2026/2027 da Luca Mazzitelli, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione della Lega B."
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