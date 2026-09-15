Il Corriere dello Sport analizza il pareggio delsul campo dell’, che ha interrotto la serie di vittorie consecutive dei rosanero, capaci di imporsi nelle prime cinque gare stagionali tra campionato e Coppa Italia. Il punto del Partenio, però, ha permesso alla squadra didi mantenere l’imbattibilità e la vetta della classifica, anche se non più in solitaria: ildiha infatti raggiunto i rosanero in testa.

Il quotidiano sottolinea come il Palermo abbia dovuto affrontare per la prima volta in questo campionato una situazione di svantaggio. Nelle prime tre giornate i rosanero erano rimasti sotto nel punteggio soltanto per pochi minuti, trascorrendo invece gran parte delle gare in vantaggio. Al Partenio, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, è arrivato il gol di Cheddira, immediatamente riequilibrato da Johnsen.

Nonostante il pareggio, l’avvio del Palermo resta tra i migliori della sua storia. Con tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate di campionato, l’attuale rendimento è infatti al pari di altre partenze importanti come quelle del 1946/47, del 1964/65, del 2023/24 e del 2025/26, tutte caratterizzate da un rendimento particolarmente positivo nelle prime gare.

Adesso l’obiettivo è il Padova. Sabato, al Barbera, Inzaghi avrà l'opportunità di portare il Palermo a quota 13 punti e di stabilire un nuovo riferimento nella storia rosanero dopo le prime cinque giornate. Il precedente record, considerando l’attuale sistema dei tre punti per vittoria, appartiene alla squadra allenata da Cadè nel 1979/80, capace di ottenere quattro vittorie e una sconfitta, per un equivalente di 12 punti.

Il Corriere dello Sport dedica inoltre attenzione al rendimento casalingo del Palermo, che ha costruito una striscia particolarmente significativa al Barbera. I rosanero sono infatti arrivati a 16 partite interne consecutive con almeno un gol segnato, con 15 vittorie e un pareggio. In questo periodo sono arrivati 39 gol fatti e appena 8 subiti, con l’ultima squadra capace di segnare e vincere al Barbera rimasta il Monza, nello 0-3 del 28 ottobre 2025.

Una serie che il Palermo vuole prolungare contro il Padova, con Pohjanpalo e compagni chiamati a mantenere vivo il rendimento offensivo davanti al proprio pubblico.