Serie C, Foscarini snobba Palermo: “Secondo posto tra Avellino, Catanzaro e Monopoli”

L'ex di Padova e Avellino non tiene in considerazione il Palermo nella lotta per il secondo posto del girone C di Serie C

Claudio Foscarini, ex allenatore di Avellino e Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in cui si è concentrato sulla sfida degli irpini al "San Nicola" di Bari:

"Come si vive l'avvicinamento a Bari-Avellino? L'importante è fare risultato. per riuscire ad ottenere il secondo posto. Sarà una bella lotta tra Avellino, Catanzaro e penso il Monopoli. Il secondo posto, in ottica playoff, è quasi determinante, ma serviranno anche atri fattori, come la condizione fisica, atletica, il morale. L'Avellino andrà ad affrontare la squadra che è stata la protagonista e ha dominato questo campionato. Certo, gli irpini avranno più motivazioni, per obiettivi ancora da raggiungere, ma non bisogna andare lì pensando di trovare una squadra a pancia piena. L'Avellino deve guardare in casa sua, l'atteggiamento diventa un fattore molto importante.

Foscarini ha cercato di individuare quali potrebbero essere le vincitrici di questi play-off: "Non è facile, io vivendo in Veneto sto seguendo molto girone A e B. Oltre le big, Padova, Sudtirol, Modena. Reggiana, posso fare i nomi di Feralpisalò o Renate. Ma la squadra che mi ha davvero impressionato è il Padova, ha una rosa completa, giocatori di altra categoria. Se il Padova arriva ai playoff, perdendo il campionato, sarà dura per tutti. Essendo stato un ex di Padova e Avellino, non mi auguro una finale playoff tra queste due squadre, ma spero che il Padova magari vada su direttamente e l'Avellino vinca i playoff".