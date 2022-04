Serie C, Catania escluso dal campionato: la classifica aggiornata, il Palermo…

Catania escluso dal campionato, a solamente quattro giornate dal termine del campionato. Ecco la nuova classifica senza gli etnei

Il Tribunale mette la parole fine alla stagione del Catania Calcio, dichiarando concluso l'esercizio provvisorio. Il club etneo, dunque, è ufficialmente escluso dal campionato di Serie C e non scenderà in campo in occasione degli ultimi quattro match della stagione. Decurtati a tutte le squadre del girone i punti guadagnati contro la compagine rossoblu. La lotta per il secondo posto, adesso, vede Avellino e Palermo distanti un punto, il Monopoli perde ben sei punti in classifica.