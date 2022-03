Serie C, Avellino: Di Gaudio è positivo al Covid-19. Il comunicato del club

Di Gaudio, attaccante dell'Avellino nato a Palermo, è risultato positivo al Covid-19. Il club irpino rassicura i tifosi sulle sue condizioni

Il Coronavirus torna a far preoccupare l' Avellino . L'esterno d'attacco palermitano Antonio Di Gaudio è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato del club irpino:

"In seguito alla positività di un membro del nucleo familiare, il calciatore Antonio Di Gaudio ha praticato un tampone nasofaringeo che ha dato come risultato la positività al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione.